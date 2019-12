Termoli (CB). Castello. NatalART.

Segnalazione di Pino Cotarelli – NatalART al Castello di Termoli.

La mostra, dal 6 al 14 dicembre 2019, al Castello di Termoli, con orario 18-20, vede la partecipazione di sedici artisti dalla pluridirezionalità espressiva, ciascuno con una sua poetica.

Ciò che li accomuna è il superamento dell’arte, e della pittura in particolare, come finestra sul mondo, ossia rappresentativa, ma prodotta, invece, per comunicare idee, sentimenti, pensiero.

L’intervento di voci diversificate, danno all’operazione espositiva un senso di cooperazione e di stimolo al superamento della crisi dell’arte, in atto nella nostra società.

Presenti i critici Antonio Narducci al vernissage e Maurizio Vitiello al finissage.

Da vedere.