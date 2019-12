Tenet . Ecco il primo trailer del film da cassetta girato anche in Costa d’ Amalfi. Nelle sale il 17 luglio 2020

Tenet . Ecco il primo trailer del film da cassetta girato anche in Costa d’ Amalfi . Regista Christopher Nolan , girato in parte in Costiera Amalfitana, fra Ravello e Maiori, seguito da Positanonews durante le scene di questa estate, con colossali investimenti . Nel trailer non compaiono le scene in Campania e in Italia, ci saranno forse in primavera. C’è molta attesa per il film.

Giovedì è stato diffuso il primo trailer del nuovo film di Christopher Nolan, Tenet, che uscirà il 17 luglio 2020. Fin qui si era saputo ben poco della trama, quindi il trailer era atteso soprattutto per capire di cosa parlasse il film: prima di tutto, sembra ambientato in un futuro prossimo non meglio definito, nel quale è imminente una Terza guerra mondiale che potrebbe essere peggio di un olocausto nucleare. Il protagonista, interpretato da John David Washington (figlio di Denzel Washington ed ex giocatore di football), dovrà evitare questa catastrofe. Nel cast ci sono anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine e Kenneth Branagh.

In molti , dice Il Post, hanno commentato il trailer riprendendone una battuta («Don’t try to understand it, feel it») e scherzando sul fatto che è impossibile cercare di capire un film di Nolan. In effetti Tenet sembra somigliare ai film di Nolan più cervellotici come Memento e Inception, piuttosto che ai vari Batman o a Dunkirk: in alcuni passaggi del trailer gli eventi si susseguono andando indietro come se fossero in rewind, cosa che fa pensare che uno dei temi esplorati da Nolan sarà il viaggio nel tempo.

Il richiamo a Inception – che peraltro è uscito esattamente 10 anni prima di quando uscirà Tenet ed esattamente 10 anni dopo di quando uscì Memento – è evidente anche nella locandina: