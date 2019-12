Tassa dei rifiuti cara in Costiera amalfitana. Prima Positano, De Lucia “Me lo aspettavo”

Tassa dei rifiuti cara in Costiera amalfitana . Un’inchiesta de La Città di Salerno mette in evidenza come ai primi posti per costi ci sia la “Divina” prima Positano con 600 euro l’anno, poi dietro Praiano e Amalfi sui 500 euro poi nella top ten Furore e Minori, dietro stanno invece Cilento e Vallo di Diano. Cifre altissime, anche se sono complessive di più voci riguardo igiene urbana, da spazzamento , raccolta, smaltimento, investimenti etc, che mette la Costiera amalfitana ai vertici non solo per la Campania, ma in Italia : Cortina sta a 400 , Roma e Milano sotto i 300 , insomma un record . Quando apprende che nella sua Positano l’igiene urbana pro capite costa più che in ogni altro angolo

della provincia, Michele De Lucia non si meraviglia. Il sindaco finito sotto i riflettori per l’adesione alla Lega dice che«è lo stesso anche quando si parla di rifiuti prodotti, ma le cose stanno diversamente…».

A Positano l’igiene urbana non costa così tanto?

In realtà abbiamo tariffe abbastanza basse: in media sono tra le meno elevate in provincia, soprattutto per quel che

riguarda le civili abitazioni. Il fatto è che siamo un comune di 4mila abitanti, ma con 70 alberghi e un extralberghiero

molto vasto. In certi periodi dell’anno abbiamo 20mila persone al giorno: così il calcolo è presto fatto.

Chi si occupa del servizio?

Fino a qualche anno fa eravamo nel SA2, il Consorzio pubblico che svolgeva un servizio inefficiente. Poi sono arrivate

le ditte private e le cose sono migliorate: ce n’è una che si occupa di raccolta, un’altra che fa lo spazzamento, una terza

che è incaricata della pulizia del mare.

E com’è strutturato?

C’è il porta a porta che parte dalla frazione di Nocelle, a 450 metri dal mare: è un’area che si raggiunge soltanto a piedi.

Le auto vanno parcheggiate ad un chilometro dalle case.

La raccolta lì fa sudare…

Sì, portano i sacchetti a spalla. I nostri raccoglitori sono eccezionali: fanno lo stesso pure nella zona del cimitero.

Spendete parecchio, ma per la differenziata siete al di sopra della soglia del 65 per cento…

Spendiamo 2,5 milioni per l’intero ciclo: tasse e spese coincidono al 100 per cento.

Insomma, il turismo “gonfia” i dati?

Sì, anche per la produzione dei rifiuti siamo tra i primi in Campania, ma il dato è sfalsato, perché addosso a 4mila

cittadini viene proiettato un dato che riguarda 15mila persone. Non siamo più sporcaccioni: scontiamo soltanto il

turismo che abbiamo, per fortuna.

Costiera “divina”, ma il problema degli spazi e degli impianti resta…

Sicuramente l’impiantistica è il nostro grande problema, perché non è che non abbiamo le piattaforme: non abbiamo

proprio gli spazi, neppure per un’isola ecologica. Dobbiamo raccogliere e trasferire i rifiuti giorno per giorno, e il costo

è diverso rispetto a chi ha spazi e impianti.

E come si risolve l’emergenza?

Ogni provincia deve avere tutti gli impianti.

E l’inceneritore: è la linea di Salvini…

È la linea di chi risolve i problemi, e Salvini ascolta i problemi dei piccoli comuni. (ca.la.) ‘‘

michele de lucia

Siamo in 4mila ma arriviamo al quadruplo Ci vuole l’inceneritore