Di Tacchio a rischio forfait: il capitano potrebbe lasciare spazio a Dziczek dal 1′

I problemi del capitano granata si aggiungono al sicuro forfait di Maistro per squalifica e a quelli di Akpa Akpro, la cui fragilità muscolare è sempre dietro l’angolo. L’ivoriano ad ogni modo non dovrebbe alzare bandiera bianca, agendo così da mezzala destra. Sull’out spazio a Lombardi (Cicerelli non è al top) mentre dall’altro lato dovrebbe tornare ad agire Kiyine.