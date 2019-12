Subbuglio in casa EAV dopo la vicenda di Pioppaino. Furia da Forza Italia: “De Gregorio continua a mandare i pendolari a piedi”

Non è di certo acqua passata la vicenda di ieri, negli articoli correlati, riguardo i pendolari costretti ad abbandonare i vagoni tramite le scale, il treno diretto a Napoli che fa ritorno a Sorrento e la quasi rissa tra un viaggiatore ed un dipendente EAV.

Ora da Forza Italia in consiglio regionale sono furiosi nei confronti del Presidente EAV: “De Gregorio, forse ancora impegnato a scartare gli autobus che gli abbiamo regalato con la passata programmazione, grazie anche ai 600 milioni di euro dei cittadini ricevuti per sistemare i conti, continua a mandare i pendolari della Circumvesuviana a piedi sui binari”.

“Davvero un bel modo per concludere il 2019 – aggiunge Cesaro – e De Luca che fa? Non dice nulla? In un Paese normale – conclude l’esponente azzurro – questo campione di inefficienza e incapacità sarebbe già stato messo alla porta da un pezzo”.