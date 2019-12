Sorrento, “Veicoli sotto l’albero”: arriva la mostra di auto d’epoca sul Corso Italia

La manifestazione organizzata dal “Club Veicoli del ‘900” e da “Campaniatuto.it”, prevede entro le ore 10 l’arrivo a Sorrento dei partecipanti e sosta delle auto presso il Corso Italia, con possibilità di ammirare questi goielli automobilistici nello scenario natalizio sorrentino, tra gadget tipici, cibo e tanto altro. Alle ore 13.00 i partecipanti si recheranno in un famoso ristorante sorrentino per poi ripartire dopo pranzo.

Le vetture saranno parcheggiate lungo la strada in modo da poter essere ammirate dagli appassionati ed anche dai semplici curiosi presi dallo shopping nei negozi o che vogliono godere di una passeggiata nell’isola pedonale del centro cittadino.

Programma

Ore 10 – Arrivo a Sorrento e sosta autorizzata fino alle 13 dei veicoli in Piazza Angelina Lauro. Registrazione dei partecipanti. Passeggiata nel centro storico, distribuzione gadget e targhe ricordo.

La mattinata verrà inoltre allietata dalle diverse iniziative promosse dal Comune di Sorento.

“Brindisi di fine anno 2019 con sorteggi e degustazioni varie”;

ore 13.30 – Pranzo al Ristorante Terrazza Delle Sirene, euro 35,00 adulti e 20,00 bambini. Parcheggio di una parte delle auto presso ristorante e per quelle eccedenti parcheggio convenzionato per le ore pomeridiane.