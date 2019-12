Sorrento. Il Vallone dei Mulini in una mostra virtuale . Spopola sul web e sui social network , diventando virale su facebook, la mostra virtuale del sito “Vallone risorgimento Napoli” . A Sorrento, a pochi passi dalla piazza principale, piazza Tasso, la strada costeggia per un tratto un profondo vallone.

Dall’alto si scorge giù, sul fondo, tra una vegetazione selvaggia e avvolgente, un’antica costruzione, tra due corsi d’acqua che scendono dalle colline. Da oltre due secoli questo luogo è immaginifico e attraente per i sorrentini, così come per milioni di ospiti.

È «il vallone dei mulini».

La sua bellezza paesaggistica ha alimentato l’immaginario di tutta l’Europa e contribuito alla fortuna turistica di Sorrento.