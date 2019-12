Sorrento. Tragedia in Via degli Aranci: 60enne si spara. Giornata tragica a Sorrento oggi, sul posto tre volanti della polizia. Ricordiamo che in momenti di crisi si può chiamare il 113, che il suicidio si può evitare. Intanto poco si fa per chi soffre psicologicamente in Penisola Sorrentina e molti sono ancora più in difficoltà dopo la chiusura del centro di igiene mentale.