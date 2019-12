Sorrento come da tradizione brucia il ciuccio per il Capodanno. In migliaia invadono piazza Tasso

Il Capodanno di Sorrento è sempre uno dei più belli della Campania, grazie anche alla tradizione del ciuccio di fuoco. Anche oggi, poco prima della fine dell’anno, in piazza Tasso si è accesa la miccia del ciuccio, trainato da un uomo travestito da anziano. L’evento preceduto dall’esibizione di un gruppo folcloristico.

Secondo alcuni, infatti, il ciuccio di fuoco a Sorrento, è da ricondurre ad antiche tradizioni del modo agricolo.

I contadini, infatti, in epoche remote, avrebbero avuto l’ abitudine di allestire il cosiddetto ciuccio di fuoco (per poi, per l’ appunto dargli fuoco) con l’ intenzione di scacciare gli spiriti maligni.