Sorrento. Sospensione erogazione idrica

GORI comunica che per lavori programmati è programmata la sospensione dell’erogazione idrica dalle 09:00 alle 12:00 di venerdì 20 dicembre 2019, nelle seguenti zone del comune di Sorrento:

via Le Tore, via nuova le Tore, via Borra, via Malacoccola, via S. Martino a Malacoccola, via Calcara di Torca, via Salastra, via Pontone, via Terranova, via Montecorbo, via Li Simoni, via Fontanelle, via Nastro verde (primo tratto fino Hotel Vesuvio), via Pantano, via Capo lato Sorrento (fino al civico 22 lato altezza Hotel Bristol), via Calata punta Capo, traversa Capodimonte (alle spalle dell’Hotel Britannia), via Puolo, via marina di Puolo, via Calata Puolo e tutte le traverse della zona

Ci scusiamo per il disagio.