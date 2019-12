Sorrento. Sospensione erogazione idrica il 19 dicembre

GORI comunica che per lavori programmati è programmata la sospensione dell’erogazione idrica dalle 09:00 alle 17:00 di giovedì 19 dicembre 2019, nelle seguenti zone del comune di Sorrento:

VIA BARANICA

VIA FESTOLA

TRAV FESTOLA

VIA SAN RENATO

VIA CESARANO

Ci scusiamo per il disagio.