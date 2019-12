Sorrento. Il Sindaco Cuomo augura un meraviglioso anno nuovo a tutti. Per il 2020 candidatura alla Regione, ecco chi lo succederà

Sorrento. Il Sindaco Cuomo, pronto a candidarsi alle regionali, augura un meraviglioso anno nuovo a tutti, mentre la città di Sorrento si prepara al Capodanno, evento atteso in diretta da Positanonews. Il 2020 sarà, infatti, anno di elezioni a Sorrento, capitale del turismo della Campania: tra i candidati ci sono Mario Gargiulo, ex assessore, e Massimo Coppola, mentre il Sindaco Cuomo è sicuramente fra i papabili candidati alla Regione Campania con la Lega “Sarà il partito a ufficializzare la cosa”, precisa Cuomo. E il futuro candidato sindaco dal gruppo di maggioranza? Sono stati fatti i nomi di Marzuillo, Mario Gargiulo, Gaetano Milano, chi sarà? “Chi sarà capace di aggregare” , la risposta di Cuomo in un clima di festa. Da domani il conto alla rovescia per il foto , intanto festeggiamo.