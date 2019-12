Sorrento, scatta la ztl natalizia

Sorrento – Entra in vigore la ztl natalizia nei giorni 14, 15, 21, 22, 25, 26, 28 e 29 dicembre 2019, ed anche 1, 4, 5 e 6 gennaio 2020 dalle ore 17 alle ore 22 dei giorni feriali e dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 dei soli giorni festivi.

La zona a traffico limitato interesserà anche il Parco Tasso, via Fuorimura e viale Caruso fino in piazza Tasso. Stop al traffico anche lungo via Correale, nel tratto tra l’incrocio con via Califano e piazza Tasso. Inoltre ci sarà il blocco totale in piazza Tasso per l’accensione del “Ciuccio di Fuoco” il 31 dicembre alle ore 18.