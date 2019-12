Sorrento salvato uno sparviero dal WWF

Ennesimo recupero di un animale in difficoltà di specie protetta. Si tratta di uno Sparviero (Accipiter nisus) rinvenuto in strada da alcuni cittadini, in località Casanocillo a Piano di Sorrento. L’animale con un problema ad un’ala non riusciva a volare.

Nella serata è stato consegnato ai volontari del WWF Terre del Tirreno per fornire le prime cure e coordinare il trasferimento al CRAS il Frullone di Napoli dove verrà affidato agli esperti veterinari. 0

Si ricorda che tutti i rapaci (diurni e notturni) sono animali all’apice della catena alimentare assolutamente indispensabili al mantenimento degli ecosistemi e, pertanto, sono specie protette dalla legge di cui ne è severamente vietata l’uccisione, la cattura, il commercio e la detenzione. Purtroppo sono ancora tanti i casi di rinvenimenti di tali preziosi ed affascinanti rapaci impallinati da cacciatori fuorilegge e senza regole. Claudio d’Esposito Wwf Terre del Tirreno