Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo: grave pericolo per l’incolumità pubblica. In caso d’incidenti chi è il colpevole?

Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo l’appello lanciato da Francesco Gargiulo in merito alla situazione di pericolo in cui versa la zona per raggiungere l’arenile.

Grazie al disinteressamento (per quale motivo?) del Comune di Sorrento e delle Autorità interessate ai controlli queste sono le condizioni “vergognose” e pericolose del percorso obbligato con il quale i cittadini dovrebbero raggiungere l’arenile e quindi i Ninfei sottostanti l’Hotel Syrene presentati dal Comune con tanta enfasi l’estate scorsa. Noi difronte alla protervia, l’arroganza e le complicità non ci arrederemo. Speriamo che anche la parte sana di questo paese voglia ribellarsi a questa espropriazione dei nostri diritti. Condividete TUTTI devono sapere.