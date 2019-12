Sorrento. I Restauri – Eventi del Museo Correale: ecco le parole del direttore Merola

Il vernissage di quattro dipinti restaurati; una rappresentazione presepiale ispirata alla tradizione napoletana; una targa commemorativa dedicata ai benemeriti che oltre cent’anni fa contribuirono all’apertura del museo sorrentino; l’illuminazione natalizia sulla facciata dell’edificio; un appello per contribuire al recupero di altre opere. Un fitto carnet di appuntamenti caratterizza le festività di fine anno del Museo Correale. Ieri mattina la presentazione di quattro importanti dipinti restaurati con il contributo economico della Regione. Quattro opere, olio su tela, di grande formato, realizzate da artisti di rilievo attivi a Napoli e provincia tra Sei e Settecento e il cui restauro è avvenuto «live» nelle sale del Museo: «Andata al Calvario» (sec. XVIII) di Giuseppe Bonito; «Fiori con brocca e bacino di rame» (sec. XVII) di Andrea Belvedere; «Il sogno di Giuseppe» (sec. XVII-XVIII) di Giacomo del Po; e «La Pietà» (sec. XVII) di Andrea Vaccaro. I dipinti erano stati individuati per il loro precario stato di conservazione, dal punto di vista sia strutturale che estetico, e il restauro è stato seguito dalla Soprintendenza di Napoli. Alla presentazione delle opere restaurate sono intervenuti la dirigente dell’Unità operativa Promozione e Valorizzazione Museo e Biblioteche Regione Campania, Anita Florio; il presidente e il direttore del Museo Correale Gaetano Mauro e Filippo Merola; il funzionario della Soprintendenzaio per l’Area Metropolitana di Napoli, Giovanni Barrella; il consigliere del Museo Correale e direttore dei Musei Filangieri e del Tesoro di San Gennaro, Paolo Jorio; gli autori dei restauri Alessandra Cacace e Andrea Porzio

«Nel piano di gestione delle collezioni del Museo Correale ha spiegato il direttore Merola – bisogna prendere coscienza della frequente vulnerabilità delle opere». E il presidente Mauro ha sottolineato l’importanza delle partnership: «Grazie al progetto Adotta un’Opera nei prossimi anni contiamo di restaurare altre 26 opere ha detto Mauro – di cui otto già nel 2020. Restauri permessi dalla generosità di piccoli e grandi imprenditori, associazioni, ma anche da grosse realtà come la Tui». A questo proposito è stata scoperta la targa commemorativa dedicata ai «Benemeriti» che contribuirono di fatto all’apertura del museo sorrentino sorto al posto di una residenza privata. Nella delibere del 1923-1924 il consiglio d’amministrazione dell’epoca si impegnava a ricordare coloro che in quegli anni donarono almeno 1000 lire al Correale. I 15 nominativi fotografano anche il contesto storico, «un elenco tra cui si spera che qualcuno oggi possa riconoscere il nome e l’operato dei propri avi e aggiungere, così facendo, ulteriori tasselli di storia, personale e collettiva», ha detto Mauro.

Antonino Siniscalchi – Il Mattino