Sorrento, questa sera Marco D’Amore all’Hilton. Proiezione de “L’Immortale” in anteprima

Sorrento. Marco D’Amore è tra i protagonisti della 42 edizione delle Giornate Professionali di Cinema, in programma a Sorrento fino a sabato 7 dicembre. L’attore riceverà infatti, proprio questa sera durante la serata dedicata ai BIGLIETTI D’ORO, il Premio ANEC “PIETRO COCCIA”, attribuito ai registi esordienti, per il film “L’Immortale”. L’opera, ispirata al personaggio di Ciro di Marzio in “Gomorra – La serie”, sarà proiettata in anteprima assoluta, alla presenza del regista e attore protagonista, sempre questa sera alle ore 21:00 nella Sala Sirene dell’Hilton, nell’ambito delle Giornate Professionali di Cinema. Una delle numerose anteprime aperte alla città previste dal programma della manifestazione organizzata dall’ANEC, in collaborazione con ANICA e con il supporto del MiBACT e del Comune di Sorrento.