Sorrento. Potrebbe essere presto ricostruita Villa Caporiva dell’hotel Excelsior Vittoria, danneggiata dal terremoto del 1980

Sorrento. Verrà ricostruita Villa Caporiva, facente parte del complesso dell’hotel Excelsior Vittoria. La struttura fu seriamente danneggiata dal sisma del 23 novembre 1980 ed il Comune, oltre a disporre lo sgombero iniziale dell’edificio, fu costretto ad emettere anche un divieto di balneazione per la spiaggia sottostante dato che la struttura sorgeva proprio sul ciglio del costone tufaceo a ridosso del porto di Marina Piccola ed il rischio di crollo era elevatissimo. Agli inizi del 1981 il Consiglio Comunale rilasciò la concessione edilizia per il recupero della struttura alberghiera e nel 1985 la Gaev, società della famiglia Fiorentino all’epoca titolare dell’albergo, iniziò i lavori di recupero e provvide alla demolizione di Villa Caporiva con l’intento di ricostruirla. Ma i lavoro vennero bloccati dal Tribunale a seguito di un contenzioso in essere tra gli eredi. Una volta risolta la situazione giuridica il tempo trascorso aveva fatto sì che l’autorizzazione paesaggistica fosse scaduta. Nel frattempo entrò in vigore anche la famosa “Legge Galasso” che vincola il territorio dell’intera penisola sorrentina e sarebbero stati necessari, quindi, ulteriori permessi. Alla fine non se ne fece più nulla. Ed ora la società proprietaria dell’albergo ha chiesto ed ottenuto dal Consiglio comunale sorrentino il via libera per la ricostruzione dell’edificio che riporterà l’hotel Excelsior Vittoria alla sua originale conformazione. Gli atti saranno inviati alla Soprintendenza che dovrà rilasciare il proprio parere e, se tutto andrà bene, entro sei mesi dovrebbe essere concesso il permesso a costruire. Il piano progettuale prevede la realizzazione di 30 camere che saranno ovviamente ad uso dell’albergo con un investimento che si aggirerà intorno ai 7 milioni di euro.