Sorrento, prelevata merce da un cannabis store del Corso Italia

Continuano i controlli della Polizia, e non solo, sul territorio. Ci riferiamo alla Penisola Sorrentina, ed in particolare a Sorrento. Qui si è deciso di dare un vero e proprio giro di vite alle attività connesse agli stupefacenti, attività ovviamente illecite.

Secondo quest’ottica, i controlli sono stati ampliati anche ai Cannabis store. Questa mattina, infatti, la Polizia ha effettuato controlli presso un esercizio che propone cannabis light del Corso Italia e ha prelevato del materiale.

Ricordiamo che la legge 242 del 2016 permette gli utilizzi della pianta, la canapa appunto, per fini alimentari, tessili, cosmetici e bioedilizi, stabilendo che il margine di tolleranza per il tetraidrocannabinolo (THC), il principio attivo con effetti psicotropi, è dello 0,2 percento, con una soglia di tolleranza che sale fino allo 0,6.

Questa apertura normativa ha fatto sì che si creasse un vero e proprio mercato, con 800 negozi di canapa light in giro per il Paese, per una filiera che coinvolge oltre 10 mila persone. Il volume d’affari nel 2018 è stato di 150 milioni di euro e per il 2021 si prevede di arrivare a 36 miliardi di euro a livello europeo.