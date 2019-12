Ecco i vincitori della Sorrento – Positano. La tanto attesa Panoramica di 27 km è partita alle ore 9:00 e conclusa da alcuni minuti con l’arrivo dei vincitori in Piazza Lauro.

Spettacolare il percorso allestito dall’organizzatore Asd Napoli Running per la gara Panoramica da 27 chilometri, distanza ideale per chi magari non è mai andato oltre alla mezza maratona (21,097km) e non ha forse avuto ancora il coraggio o l’opportunità di misurarsi sulla distanza olimpica di maratona.

Ventisette chilometri indimenticabili, fatti di emozioni indescrivibili prima della partenza, musica, energia, impegno, dislivello, panorami mozzafiato, tanti volontari lungo il percorso, felicità totale, accoglienza ed applausi ed infine la meritata medaglia.

Davvero uno splendido evento con un cielo sereno a coronare una giornata di sport ed un po’ di sana competizione.