Sorrento – Positano Ultramarathon. Questa mattina strade chiuse fra Sant’Agnello e Massa Lubrense Anche quest’anno torna il consueto appuntamento con una delle manifestazioni più ambite dai podisti. Domani, 1° dicembre, infatti, si terrà l’undicesima edizione della Sorrento – Positano che prevede 2 diversi percorsi per permettere, a tutti gli atleti che vogliono fare un’esperienza unica, di correre in uno dei panorami più suggestivi del mondo! La Family Run & Friends è una corsa non competitiva di 2km, aperta a tutti da 0 a 99 anni., si può passeggiare o correre, farsi i selfie e magari portare anche il cane. L’obiettivo è solo uno: il divertimento. Iscrizione gratuita per i bambini inferiori ai 10 anni e per gli adulti superiori ai 65 anni, mentre per tutti gli altri il costo del pettorale è di 5 euro. Per tutti tre piacevolissimi ricordi: il pettorale di gara, la medaglia e la maglietta. Iscrizioni possibili in Expo. Family Rn & friends che quest’anno raddoppia, infatti anche a Positano sabato 30 novembre alle ore 10.30 si vivrà la Family Run aperta a tutte le famiglie della perla dell’Amalfitana. La partenza della Ultra Marathon di 54 km è programmata alle ore 07:00 da piazza Angelina Lauro mentre, a seguire, La Panoramica di 27 km prenderà il via alle ore 09:00. Inoltre, subito dopo la Panoramica ci sarà un’ulteriore gara di 2 km, la Family Run and Friends, senza classifica ed aperta a tutti! Non resta che augurare agli atleti e non un sano agonismo, tanto divertimento e una condizione meteo favorevole!

Per quanto riguarda la circolazione stradale, a Massa Lubrense le strade saranno chiuse in concomitanza con il passaggio degli atleti e fino al transito della vettura che indica “fine gara”. A Sorrento, invece, il responsabile della polizia municipale, il tenente Giuseppe Coppola, ha previsto lo stop al transito lungo il tracciato dalle ore 8:30 e fino al passaggio del veicolo che chiude la carovana degli atleti.

Inoltre dalle ore 8:30 e fino al passaggio del veicolo con il cartello mobile “fine gara”, dall’incrocio di via degli Aranci con via Capo e lungo la stessa via Capo fino all’intersezione con vai Nastro Verde altezza dell’hotel Metropole è istituito il senso unico alternato di circolazione temporaneo regolato da movieri, con il contemporaneo restringimento della carreggiata ad una sola corsia di marcia. Dalle ore 9 e fino al passaggio del veicolo indicante il termine della gara in via Capo, dall’intersezione con via Nastro Verde, in direzione Capo di Sorrento/Massa Lubrense, è istituito il divieto di transito temporaneo per tutti i veicoli.

Con la stessa ordinanza è stato disposto che dalle ore 8 e fino al termine della manifestazione, in via Marziale all’altezza dell’incrocio con via degli Aranci, è istituito il divieto di transito temporaneo per tutti i veicoli, ad esclusione di quelli diretti alla stazione dell’ex Circumvesuviana, dei residenti nel tratto di strada e degli autobus di linea e dei taxi. Dalle ore 8:30 alle ore 13:30 in piazza Tasso si circolerà a doppio senso solo sul lato mare, mentre tra il Parco Tasso e viale Caruso sarà in vigore la ztl.