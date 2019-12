Sorrento. Politica avvelenata, non era il profilo dell’informagiovani a promuovere Massimo Coppola. I retroscena

Sorrento. Politica avvelenata, non era il profilo dell’informagiovani a promuovere Massimo Coppola, questo sembrerebbe emergere dopo l’accusa che il profilo informagiovani ufficiale e istituzionale del Comune invitava a promuovere l’incontro mercoledì 18 dicembre all’hotel Flora. Più che informagiovani Sorrento, sarebbe Sorrento Giovani, comunque l’indagine interna annunciata verificherà questa ipotesi che dimostra comunque l’alta tensione . Insomma si comincia la battaglia, PD ( Ivan Gargiulo? ) , Movimento Cinque Stelle ( Lotito? ) , Lega e Forza Italia ( che non dovrebbero presentarsi col simbolo, ndr ) , sono sono sigle , a Sorrento contano gli uomini . Cosa farà Peppino Cuomo? Punterà su Marzuillo o su Gaetano Milano o, come dicono in Giunta, su nessuno dei due? “Il 14 febbraio alla festa di Sant’Antonino , il patrono, uscirà il nome..”, ci dice una gola profonda. Ma si sa si dice di tutto e di più, voci che Positanonews raccoglie, in genere da fonti “dentro” il palazzo, ma la politica è una girandola, non solo a livello locale, vedi De Magistris a Napoli di cui in un mese hanno dato almeno 40 versioni per la candidatura alla Regione Campania.. Allora stando ai fatti, allo scoperto sono usciti solo Mario Gargiulo, Massimo Coppola e Luigi Di Prisco, una alleanza fra i tre potrebbe essere determinante per vincere le elezioni. Ma gli strateghi del “divide et impera” la sanno lunga, Mario Gargiulo potrebbe essere vicino a Cuomo, o almeno al Ponte di cui fa parte, ma non si sbilancia, non si esprime, ogni cosa detta sul suo conto sono frutto di supposizioni, incontri, come quello di Sagristani con Marco Fiorentino ( ma lui ha detto “come sindaco di Sant’Agnello incontro chiunque”) , dunque come stanno le cose? Al momento solo retroscena, notizie date alla stampa che le riporta, per quanto riguarda sempre in buona fede, per dar conto degli ultimi sviluppi, a volte si rischia il depistamento, come avviene da Repubblica al New York Times, prontamente verificato , e anche questo fa notizia, perchè le reazioni sono sempre significative.. è sempre un modo per tenere alta l’attenzione dei cittadini la partecipazione è importante per il futuro della propria città. Attenti a quei due comunque, i protagonisti sono sempre Mario Gargiulo e Massimo Coppola, teniamoli d’occhio e to be tuned with Positanonews..