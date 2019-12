Il Sorrento non smette più di stupire e vince anche a Santa Maria Capua Vetere. Una vittoria che vale il terzo posto in solitaria

Il Sorrento vince 1-0 contro il Gladiator a Santa Maria Capua Vetere e si porta al terzo posto in classifica, a -4 dalle appaiate Foggia e Bitonto. Gol decisivo siglato al 55′ da Costantino.

Nel primo tempo il risultato è fermo sullo 0-0. Non poche le occasioni create dai rossoneri che accarezzano più volte il vantaggio. Negati anche due penalty al Sorrento, il primo su Cassata che viene atterrato sul secondo palo, l’altro su La Monica che in piena area di rigore viene falciato, ma in entrambe le occasioni il direttore di gara lascia incredibilmente continuare.

Nella ripresa i ragazzi di Maiuri cercano la rete del vantaggio che arriva al 55′. Gol siglato da Costantino sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Micidiale il Sorrento sulle palle inattive.

I rossoneri cercano di gestire fino alla fine e ripartono in contropiede. I padroni di casa vanno alla ricerca del pareggio, ma la difesa costiera ha la meglio sull’attacco avversario.

Termina 0-1 la partita e il Sorrento raccoglie altri 3 punti importantissimi. Incredibile ciò che stanno facendo Maiuri e i suoi ragazzi, se si pensa che inizialmente si parlava di obiettivo salvezza. Il Sorrento si sta dimostrando una squadra solida, cinica e con grande tattica difensiva. Insomma un avversario difficile da affrontare per chiunque.

Ogni settimana che passa è sempre più lecito sognare. Il gruppo c’è e la classifica è molto bella. La vetta è a soli 4 punti di distanza. Complimenti a tutti.