Sorrento. Massimo Coppola scende in campo con la lista “Sorrento Adesso”

Massimo Coppola scende in campo con la lista “Sorrento Adesso”. “Dopo l’incontro spontaneo fatto qualche settimana fa è nata l’esigenza da parte di tanti di continuare a fare bene per Sorrento. Per questo – scrive Coppola – abbiamo pensato di dare vita ad un movimento senza padrini o padroni, con le persone che vogliono fare qualcosa per la propria città. Mercoledì 18 siete TUTTI invitati al Grand Hotel Flora. Riprendiamoci Sorrento. ADESSO!”.