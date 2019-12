Sorrento Marzuillo sindaco e Mario Gargiulo leader PD? Di Leva si dimette?

Sorrento. Ultimissime dal palazzo. Stefano Marzuillo candidato e Ivan gargiulo passa con lui e lascia il Partito Democratico per fare una lista civica e vacon Cuomo. Mario Gargiulo si candida a sindaco per volere di Casillo sotto la bandiera del PD . Intanto sembra che Salvatore Di Leva stia pensando a dimettersi prima che venga interdetto dalle indagini sui magistrati della Procura da Torre Annunziata a Napoli. Sono questi i retroscena che sembrano emergere da un consiglio comunale disertato dalle opposizioni. I due consiglieri del gruppo di Massimo Coppola, surrogati a quelli eletti, non passano in minoranza ma votano ancora con la maggioranza , intanto Coppola si prepara a lanciare la sua lista il 18 ottobre. Gaetano Milano rimane alla Fondazione, ma il Ponte di Mariano Ponticorvo bloccherà il project financing di Aponte con MSC, anche se Acamir ha fatto gara, il tutto deve passare in consiglio comunale…