Sorrento. Marco Fiorentino e Moretti amici / avversari possibili candidati sindaco? Le ultime

Sorrento. Marco Fiorentino e Moretti amici / avversari possibili candidati sindaco. Un viaggio nella politica sorrentina in strada per capire gli umori. Sotto i riflettori Marco Fiorentino, l’ex sindaco viene dato per candidato contro il gruppo di Peppino Cuomo, cause o non cause, ma lo sarà? “Io non ho deciso ancora niente – precisa Fiorentino -, sono gli amici che vorrebbero vedermi scendere in campo, ma al momento non ho fatto alcuna scelta”. E dal gruppo di Cuomo che succederà, potrebbe spuntare Emilio Moretti come candidato , e Gaetano Milano? “Il nome verrà fatto fra qualche settimana, non sono io, ma neanche Gaetano Milano, che sta facendo bene alla Fondazione, almeno credo.. Bisognerà aspettare un pò”. Al momento allo scoperto sono usciti solo in due Mario Gargiulo, che alcuni vorrebbero già di nuovo vicino a Cuomo, e Massimo Coppola che sta serrando le fila per il suo nuovo movimento. Fra i due cavalli di razza chi si potrebbe insinuare ? La candidatura di Marco Fiorentino potrebbe scompigliare lo scenario politico con tanti candidati, fra cui Di Prisco con la De Angelis, pure quotati, e favorire a questo punto il nome di Cuomo?