Sorrento. Maiuri: “Cerchiamo di arrivare alla sfida interna con l’ ASD Team Altamura nel modo giusto”.

In vista del match interno contro l’ASD Team Altamura, il tecnico rossonero Maiuri si è mostrato molto ottimista sulla condizione fisica e mentale dei suoi giocatori che sembrano aver preparato la partita nel migliore dei modi; ecco le sue dichiarazioni sul mercato e sul campionato: “Dobbiamo restare nel budget prefissato. Toccheremo pochissimo e se lo faremo sarà per pescare atleti con caratteristiche differenti da altri presenti. I ragazzi che alleno sono tutti bravissimi e siamo contenti di questo gruppo”. In queste ultime tre partite del 2019 non dovremo, assolutamente, scendere al 99% e mai deludere chi depone speranze in noi. Questa squadra ha creato entusiasmo grazie ad una società meravigliosa. Dovremo essere, sempre, all’altezza delle prestazioni dando il 100%: poi, ovviamente, il risultato è figlio di variabili. Dobbiamo essere sempre ambiziosi anche perché la mia è una rosa giovane e se un giovane, in qualsiasi mestiere, non ha ambizioni perderebbe il senso di vivere. L’ADS Team Altamura è un avversario che sta cambiando alcune pedine. Vedremo che tipo di accorgimenti faranno. Affronteremo, senza dubbio, una buona squadra che ha fatto buone prestazioni. Siamo chiamati a guardare, umilmente, in casa nostra consapevoli delle difficoltà del match ma nell’essere sicuri di poter creare pericoli”.