Sorrento. Lutto in casa Positanonews, va in cielo Carmela Milano, mamma di Gigione Maresca. Una brutta notizia questa mattina nella redazione Penisola Sorrentina, è venuta a mancare la madre di Luigi Maresca, agente immobiliare e giornalista, collaboratore di Positanonews, Eduardo TV e altre televisioni. Domani alle 15 i funerali in Cattedrale. Da parte nostra grande affetto e vicinanza al dolore suo e di tutti i familiari.