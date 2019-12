Sorrento. Lunedì summit della maggioranza Cuomo in vista delle prossime elezioni. Marco Fiorentino si candida a sindaco

Sorrento. Lunedì prossimo ci sarà un summit della maggioranza dell’amministrazione Cuomo in vista delle prossime elezioni comunale. La maggioranza si riunisce per la prima volta dopo l’uscita dell’assessore Massimo Coppola per cercare di definire il nuovo assetto politico. Da parte di Giuseppe Cuomo si aspetta Sant’Antonino, ma si cominciano a delineare i nomi dei papabili, che al momento sarebbero Gaetano Milano, Stefano Marzuillo e Mario Gargiulo. Circola poi il nome di Marco Fiorentino che ha palesato la sua intenzione di candidarsi alla poltrona di primo cittadino. Al momento ovviamente si tratta solo di indiscrezioni in vista del voto e sicuramente fino alle elezioni non mancheranno i colpi di scena.