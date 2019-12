Sorrento. Luci spente a Via Capo

Da diversi giorni le luci, natalizie e non, sono completamente spente nel primo tratto di via Capo, quello che va dall’hotel Ascot al Bristol. C’è una differenza abissale tra il centro della città quindi, completamente illuminato già durante il normale corso dell’anno, al quale si uniscono le luminarie ed i led natalizi installati in questo periodo festivo. L’unica illuminazione presente in via Capo, attualmente, sono le insegne dei negozi, ma nessuno sembra avere intenzione di intervenire per risolvere la situazione.