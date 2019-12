Sorrento, Lorenzo Fiorentino entra in giunta e sostituisce Massimo Coppola

Sorrento. Un’ipotesi che avevamo anticipato in esclusiva diverse settimane fa e che ora sembra essere diventata realtà. Come rivelano i colleghi di Agorà, confermando le nostre sensazioni, sarà Lorenzo Fiorentino a sostituire in giunta l’assessore Massimo Coppola.

Lo stesso Fiorentino aveva ammesso come i rapporti tra Coppola e il sindaco Cuomo si fossero incrinati nel tempo e che il primo cittadino era impegnato nella ricerca di un valido sostituto. Una ricerca serrata che è ricaduta sul fedelissimo di Cuomo.

Fiorentino, quindi, lascia il Consiglio Comunale ed entra in giunta come assessore. Si occuperà delle cariche lasciate vacanti, ovvero quelle che erano assegnate a Massimo Coppola: politiche giovanili, commercio ed attività produttive, e probabilmente anche agricoltura.

Lunedì o martedì prossimo ci dovrebbe essere l’annuncio ufficiale. Sarà Umberto Gargiulo a subentrargli in Consiglio.

Intanto, il 19 dicembre dovrebbe tenersi un summit di maggioranza al quale potrebbero essere presenti anche Mario Gargiulo e Raffaele Apreda.