Sorrento. Lorelei è il posto giusto per accogliere il 2020: ecco il menu del cenone

La location, come sappiamo, è davvero singolare: non per nulla in passato è stata rifugio di artisti e poeti. La vista sul Golfo è qualcosa di spettacolare, mentre l’edificio si erge su antiche mura di epoca romana. L’atmosfera è sensazionale: sembra di essere catapultati nel passato, ma con i comfort e i privilegi dei ristoranti di eccellenza.

Inutile citare la ricercatezza nelle preparazioni da parte dello chef Sicignano, ingredienti di prima qualità, maestria nel rivisitare la tradizione e proposte d’eccellenza. Un vero ed apprezzato viaggio gastronomico a cui affidarsi, coccolati da tanti intermezzi offerti per mitigare l’attesa fra un piatto e l’altro. Personale molto professionale, disponibile a descrivere ogni piatto nei suoi ingredienti e sempre pronto ad ogni esigenza del commensale.

Insomma, il luogo perfetto per dare l’addio al 2019 ed accogliere l’Anno Nuovo, con tanta allegria, serenità e gastronomia di alto livello. L’aperitivo al bar inizia alle ore 20:00 per poi dare il via alla cena alle ore 21:00, che spazia dall’eccellenza della varietà di pesce fino al classico cotechino con lenticchie di Castelluccio dopo la mezzanotte.

Ecco il menu che vi attende al ristorante dell’Hotel Lorelei, a Sorrento: clicca qui per scaricare il menu completo.

Per info, contatti e prenotazioni: +39 081 19022620 – info@loreleisorrento.com – Via A. Califano, 4, Sorrento.