Sorrento. Per le Giornate di Cinema appuntamento questa sera con il film “Alessandra, un grande amore e niente più”

Sorrento. Per le “Giornate di Cinema” appuntamento questa sera alle 21.30 Teatro Tasso per l’anteprima del film “Alessandra, un grande amore e niente più” del regista Pasquale Falcone. Un cast di grande spessore con Sergio Muniz, Vanessa Gravina, Eleonora Facchini, Rosaria De Cicco, Alessandro Tumolillo e Fabio Massa. Inoltre vi è la partecipazione straordinaria di alcuni dei più grandi pizzaioli e ristoratori che interpretano se stessi: Gino Sorbillo, Salvatore Lionello, Vincenzo Capuano, Vincenzo Falcone, Egidio Cerrone e Marco Infante.

Si tratta di una commedia romantica ambientata su un’isola fantastica. I due protagonisti sono i 17enni Francesco e Roberto che vivono una spensierata storia d’amore fino quando Francesca scopre di aspettare un bambino e Roberto, non sentendosi all’altezza del ruolo di padre, la abbandona. Nasce così Alessandra che, una volta raggiunti i 25 anni, si innamora di Valerio, per poi scoprire che è figlio del suo padre naturale e che quindi il ragazzo di cui si è innamorata è in realtà suo fratello. Da qui nascono le vicende che porteranno ad una trama intrigante e che vi lascerà incollati al grande schermo fino alla fine.