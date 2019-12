Sorrento. L’attrice Vanessa Gravina ha scelto la Penisola per il Capodanno

Vanessa Gravina che veste i panni della contessa Adelaide di Sant’Erasmo nel daily “Il Paradiso delle Signore” in onda su RAI1, ha scelto Sorrento e la Campania per trascorrere il Capodanno.

L’attrice si è concessa una full immersion nella città del Tasso, ammirando le luci natalizie, le vetrine addobbate e gustando i sapori sorrentini con tappe al ristorante Tasso e alla pasticceria Primavera.

Accompagnata dal marito Domenico Pimpinella, imprenditore e dirigente d’azienda, e dal patron del Premio “Penisola Sorrentina” Mario Esposito, la Gravina così ha dichiarato:

“Sono voluta ritornare in costiera dopo essere rimasta affascinata ad ottobre scorso delle bellezze di Sorrento e Piano di Sorrento in occasione della consegna dell’importante riconoscimento. Stimolo particolare per ritornare la presenza di amici carissimi come Giuseppe Tramontano e Mario Esposito. Ritengo questo mio Capodanno sorrentino una esperienza mistica, in grado di esorcizzare stress e inquietudine”.

L’attrice saluterà il nuovo anno in costiera e ripartirà subito dopo per Roma, attesa sul set per registrare nuove puntate della fortunata serie.