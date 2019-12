Sorrento. L’Architetto Arturo Vittori incontra le scuole al Teatro Tasso

Sorrento . Oggi Lunedì 9 dicembre, alle ore 10, presso il Teatro Comunale Tasso di Sorrento, l’architetto e designer Arturo Vittori, incontrerà gli studenti.

Interverranno il sindaco Giuseppe Cuomo, il presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Teresa de Angelis.

Il fondatore dello studio Architecture and vision, in costiera su invito di Mauro Fiorentino, presenterà il suo progetto Warka Water, che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sulla necessità Diu condividere in modo equo e sostenibile la risorsa più preziosa che abbiamo in natura: l’acqua.

Warka Water ed è un albero che toglie la sete. Un albero per modo di dire, ma che comunque produce acqua, in Etiopia, regione del mondo in cui la siccità è molto diffusa e dove la grave crisi alimentare andrà a toccare nel 2016, secondo un rapporto Onu, oltre 10 milioni di uomini, donne e bambini. A 9 mesi dalla sua messa in opera nell’area di Dorze, Warka Water ha già prodotto oltre 29mila litri d’acqua e tolto la sete a 30mila persone.

Arturo Vittori (Viterbo, 1 ottobre 1971) è un architetto, designer e artista italiano. È co-fondatore e direttore dello studio di ricerca e design Architecture and Vision, CEO della non profit Warka Water Inc. e fondatore del marchio etico di moda Culture à Porter. Dopo la laurea presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, ha maturato esperienze collaborando con architetti come Santiago Calatrava e Jean Nouvel a Parigi. Dal 2002 è stato responsabile del design della cabina presso Airbus, a Tolosa (Francia), prendendo parte alla progettazione della cabina per il primo aereo A380; dal 2004 al 2006 ha collaborato con Future Systems, collaborando con Anish Kapoor nella progettazione della stazione della metropolitana Monte Sant’Angelo di Napoli, mentre nel 2006 ha praticato la progettazione di yacht nello studio londinese Francis Design. Ha tenuto conferenze in numerosi convegni internazionali sui temi dell’architettura aerospaziale, del trasferimento tecnologico e della sostenibilità, e ha insegnato e condurre seminari su una varietà di temi correlati. Vittori ha insegnato design industriale presso la prima facoltà di architettura “L. Quaroni “, Università di Roma La Sapienza; Product Design presso la Facoltà di Lettere e Design dell’Università Iuav di Venezia; e architettura all’Illinois Institute of Technology di Chicago.