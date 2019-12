Sorrento. La Giunta comunale ha approvato l’adesione al protocollo Bandiera Lilla in favore dei disabili

Sorrento. Nella seduta di oggi la Giunta Comunale ha approvato l’adesione al protocollo Bandiera Lilla. Si tratta di un riconoscimento istituito nel 2012 che viene concesso ai comuni che pongono in essere iniziative e riconoscimenti volti a migliorare l’accoglienza di turisti che presentano disabilità visive, auditive e patologie alimentari. Un riconoscimento importante per una città come Sorrento, da sempre una delle città turistiche più importanti in Italia e nel mondo. La delibera di Giunta odierna costituisce il primo passo per l’adesione di Sorrento a questa convenzione. E – come dichiara Rachele Palomba, assessore alle Pari Opportunità – l’accessibilità, oltre ad essere un dovere, produce anche nuove economie turistiche, offrendo maggiori opportunità agli ospiti.