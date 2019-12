Sorrento Incontra i Foja al teatro comunale Tasso. L’8 dicembre ingresso libero fino ad esaurimento posti

Domenica 8 dicembre, alle ore 19, al teatro comunale Tasso di Sorrento, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, l’atteso concerto dei Foja nell’ambito dell’edizione invernale del festival “Sorrento Incontra”.

Nata nel 2006, la formazione ufficiale è composta da Dario Sansone (voce e chitarra), Ennio Frongillo (chitarra elettrica), Giuliano Falcone (basso elettrico) e Giovanni Schiattarella (batteria).

Reduci da un lungo tour in Canada, e prima ancora da nove tappe nelle principali capitali europee, da Madrid a Parigi, da Londra a Berlino, da Dublino a Bruxelles, passando per Colonia, Liverpool e Barcellona i Foja continuano la loro costante ricerca artistica, che porta a collaborazioni con musicisti e cantautori, per fondere lo spirito partenopeo con altre espressioni artistiche.

Sorrento Incontra è una rassegna multidisciplinare, con la direzione artistica del regista e coreografo Mvula Sungani, promossa dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e Federalberghi, ed organizzata da Arealive e CRDL.