Sorrento. Il Guide Centre compie 40 anni

Al circolo dei forestieri di Sorrento, la cooperativa GUIDE CENTRE di guide ed accompagnatori turistici celebra i 40 anni di attività, confermandosi la più antica aggregazione di guide turistiche del meridione d’Italia. Nino Fiorentino, anima fondatrice e deus ex-machina della storica cooperativa, ha pensato bene di celebrare l’avvenimento nello stupendo scenario del Circolo dei Forestieri. La cooperativa sorse ufficiosamente nel dicembre 1979 ed ufficialmente il 1 febbraio 1980. Iniziarono con solo 9 soci (il minimo indispensabile per la costituzione di una coop) ed oggi si ritrovano con circa 35 soci e collaboratori. Il GUIDE CENTRE costituisce uno dei punti di riferimento per le guide turistiche regionali campane ed anche per gli accompagnatori turistici nazionali ed internazionali. L’attività svolta tra Capri, Pompei, Ercolano, Napoli, Amalfi, Ravello, Caserta, Ischia, Solfatara, Vesuvio, Campi Flegrei, Oplontis, Stabia ed altri siti minori della nostra regione è stata espletata in italiano ed ancor più in tantissime lingue straniere, dall’Inglese al tedesco, dallo spagnolo al francese, dal portoghese alle lingue scandinave, dal russo al giapponese. Un vero faro di accoglienza per le escursioni in loco. Un punto di riferimento per agenzie locali ed estere. L’esperienza accumulata in questi 40 anni di attività ha probabilmente fatto sì che siano stati guidati o accompagnati circa sei milioni di turisti (!!!) e, tra soci e collaboratori, circa un centinaio di guide ed accompagnatori sono stati impiegati in questa attività. Non possiamo che pronunziare tre parole:

COMPLIMENTI

AUGURI

AD MAIORA!