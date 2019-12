Sorrento, grande successo per la presentazione del progetto dell’architetto Vittori al Teatro Tasso

Ieri Sorrento ha avuto il grande onore di ospitare l’architetto Arturo Vittori, un’ eccellenza di fama mondiale che tra l’altro collabora anche con la NASA. Tra le sue creazioni spicca l’albero dell’acqua di cui proprio ieri è stato oggetto di discussione: si tratta di un progetto in grado di combattere la carenza di acqua nelle zone aride del nostro Pianeta. Incontro di grande interesse per i nostri giovani, volto a favorire la formazione di cittadini consapevoli e attivi per il domani.

Circa 450 alunni degli istituti di tutti gli ordini e gradi di Sorrento ieri mattina hanno potuto assistere alla conferenza svolta da Arturo Vittori, architetto di fama internazionale che collabora tra l’altro anche con la NASA, dal tema warka water riguardante l’albero dell’acqua in grado di creare dall’aria acqua potabile per dissetare le popolazione dell’Africa.

Nel video, prima della presentazione del progetto Warka Water, anche l’intervento del Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento Luigi Di Prisco, che illustra l’importanza di un elemento vitale come l’acqua e del progetto dell’architetto Vittori.