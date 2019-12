Sorrento. Grande successo per il festival di scacchi: fantastico Giovanni Fucito di Positano al primo posto

Dal 20 dicembre al 22 nelle sale della Scuola Vittorio Veneto si è svolto il “1° CHESS FESTIVAL CITTA’ DI SORRENTO”, un successone che ha visto un numero di ben ottanta partecipanti e giocatori tra i più quotati in circolazione in Italia. Il torneo, organizzato dall’ASD Scacchi Penisola Sorrentina affiliata FSI e CONI con il patrocinio del Comune di Sorrento e la partecipazione del Comitato Campano Scacchi, ha riscosso un gran successo a Sorrento presso la Scuola Vittorio Veneto, nell’omonima piazza.

L’ottimo svolgimento del torneo è stato ottenuto per merito dell’attivo promotore Giuseppe Orto e del fondamentale supporto di sua moglie Gabriella Pontecorvo. Direttore di gara Claudio Lombardo.

Le competizioni erano divise in tre gruppi: Torneo “A”, “B” e under 18: Il torneo “A” è stato vinto dal Maestro Internazionale filippino Virgilio Vuelban, seguito dal Maestro Internazionale Salernitano, ex campione d’Italia Antonio Martorelli, terzo il Maestro FIDE Seletsky Grigory.

Il torneo “B” è stato incerto per tutto lo svolgimento e alla fine ha visto primeggiare quattro giocatori con lo stesso punteggio: il positanese Giovanni Fucito, il Dott. Enrico Scola di Maiori, Roberto Vertuccio e Gaetano Verre, quest’ultimo alla fine ha prevalso per spareggio tecnico. Alla premiazione era presente anche il Sindaco Giuseppe Cuomo.

Una splendida iniziativa da parte degli enti organizzatori, soprattutto per coinvolgere i giovani in questo gioco magnifico, d’intelligenza e ragionamento.

Da parte della redazione di Positanonews, i complimenti più sinceri ai vincitori, in particolar modo a Giovanni Fucito, motivo d’orgoglio per tutti i positanesi.