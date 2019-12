Sorrento. Gran successo dell’incontro per il movimento Sorrento Adesso di Massimo Coppola

Qualche giorno fa, l’ormai ex assessore del Comune di Sorrento, Massimo Coppola, ha fatto un annuncio tramite social: “Verrà presentato il movimento Sorrento Adesso: un importante momento di confronto e l’occasione di stare insieme e scambiarci gli auguri di Natale. Comincia un percorso di condivisione e partecipazione per decidere insieme il futuro della città”. L’appuntamento era per oggi, alle ore 18.30, presso l’Hotel Flora. L’incontro è stato un successo, con una grande affluenza di persone.