Sorrento, gli auguri di Rosario Fiorentino: con lui anche Raffaele Perrino!

Messaggio di auguri di Rosario Fiorentino, ieri presente in grande compagnia a Sorrento.

“Ieri sera abbiamo ricevuto il più bel regalo di Natale. A chi dice che babbo Natale non esiste, non credeteci. È avvenuto un evento impossibile. Una grande emozione collettiva insieme a ricordi abbracci e l’amicizia: una parola che noi del rione Atigliana abbiamo impresso sulla pelle e nel cuore di ognuno di noi.

Anni trascorsi lontani ma legati sempre dalla vita trascorsa insieme con gioie e dolori ma legati da sempre e per sempre. Una generazione unica. Ci siamo sempre voluti bene. Ed Eccoci di nuovo insieme alla riconquista della Piazza Tasso come ai vecchi tempi con qualche anno in più ed un bel pezzo di vita trascorso. Buon Natale a tutti”.

Con lui, tra gli altri, infatti, era presente in piazza Tasso anche Raffaele Perrino, vecchia conoscenza del posto. Perrino nacque a Sorrento e lasciò la città oltre cinquantanni fa. Successivamente ha intrapreso carriera politica, diventando sindaco di Cremosano, in provincia di Cremona. Quest’ultimo si trova in città per ritirare il premio Sorrento Civica, premio istituito dall’amministrazione comunale per le grandi personalità sorrentine.