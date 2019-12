Sorrento. Giornate del Cinema video e social su Positanonews. Domina Disney, il programma di oggi . Sui social network da Facebook a twitter e instagram continuiamo a seguire questo grande evento, ieri il sindaco Giuseppe Cuomo intervistato dalla Rai , dalla collega Cecilia Donadio, ha sottolineato il successo per la città. L’accensione dell’albero, Peppino Di Capri, il film Alessandra tutti seguiti da noi. Sotto il programma di oggi

Apertura nel segno del nuovo colosso globale Disney/Fox per le Giornate professionali di cinema di Sorrento. La quarantaduesima edizione della kermesse organizzata dall’Anec in collaborazione con l’Anica, infatti, è stata inaugurata ieri con uno tra gli appuntamenti più attesi dagli oltre mille esercenti e addetti ai lavori presenti: la convention della Walt Disney Company Italia, con la presentazione dei film che la major distribuirà nella prima metà del 2020, arricchita dalla presenza in listino, per la prima volta, anche dei titoli prodotti da 21St Century Fox, dopo l’acquisizione da 71 miliardi di dollari perfezionata a marzo.

A introdurre la valanga di trailer e immagini in anteprima, sul palco dell’Hilton Sorrento Palace, è stato il boss di Disney Italia, Daniel Frigo, che ha annunciato l’impressionante dato definitivo sugli incassi italiani della casa di Burbank nella stagione 2019: «Siamo andati oltre le più rosee aspettative, con 155 milioni di euro e 24 milioni di spettatori al box office nazionale e due film ai vertici della classifica con più di 30 milioni d’incasso ciascuno: Il re leone e Avengers: Endgame. E stiamo proseguendo con la clamorosa partenza di Frozen II Il segreto di Arendelle, già quasi a 8 milioni dopo pochi giorni». E la convention sorrentina s’è aperta proprio con una sorpresa collegata a «Frozen», quando sull’enorme schermo del Sorrento Palace sono apparse le attrici napoletane Serena Autieri e Serena Rossi, voci italiane delle sorelle Elsa e Anna, per salutare gli esercenti.

Poi, giù le luci e spazio alle immagini, a partire da quelle del capitolo conclusivo, in uscita il 18 dicembre, della saga di «Guerre stellari», «Star Wars Episodio IX: L’ascesa di Skywalker» di J.J. Abrams, che nel filmato di backstage promette: «Alla fine del film e dell’intera saga, gli appassionati saranno scioccati, elettrizzati ma, soprattutto, soddisfatti».

Il 2020 della Walt Disney Company Italia, quindi, si aprirà il 16 gennaio con l’irriverente commedia satirica sul nazismo «JoJo Rabbit» di Taika Waititi, una produzione Fox Searchlight premiata al festival di Toronto e interpretata da Scarlett Johansson. Ancora Fox il 30 gennaio, con l’horror fantascientifico «Underwater» di William Eubank, nel quale un equipaggio di ricercatori capitanato da Kristen Stewart e Vincent Cassel risveglia qualcosa di terribile e indicibile sui fondali marini. «La vita nascosta» di un autore importante come Terrence Malick il 6 febbraio, lo spy-action scatenato del «Kingsman Le origini» di Matthew Vaughn il 13, la nuova trasposizione kolossal del classico romanzo di Jack London «Il richiamo della foresta» con Harrison Ford e la regia di Chris Sanders il 20 sanciscono, quindi, la completa integrazione tra Disney e 21st Century Fox.

A marzo, invece, gli appassionati potranno gustarsi due tra i film disneyani più attesi dell’anno: il 5, il nuovo cartoon digitale dei Pixar Studios, il fiabesco-avventuroso «Onward Oltre la magia» di Dan Scanlon, sull’avvincente viaggio di due fratelli elfi; e il 26, la rilettura Disney dei kolossal orientali di cappa e spada, cioè la versione live action del classico animato «Mulan», diretta da Niki Caro e interpretata da una Liu Yifei che dalle prime immagini sembra straordinariamente in parte. Spazio ai supereroi ad aprile ma senza immagini a Sorrento con l’uscita il 2 del «New Mutants» di Josh Boone e, soprattutto, il 29 del primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, «Black Widow» di Cate Shortland, nel quale Scarlett Johansson torna a vestire i panni della Vedova Nera in un prequel che ne narra le origini. Tanti applausi, infine, anche per i primi assaggi del visionario «Artemis Fowl» di Kenneth Branagh (27 maggio 2020) e dell’avventuroso «Jungle Cruise», annunciato per agosto come antipasto del secondo semestre 2020.

A TEATRO TASSO

Ore 10.00 Proiezione per le scuole LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA di Lorenzo Mattotti dal romanzo di Dino Buzzati (Bim Distribuzione)

Ore 11.15

Convention

KOCH MEDIA

Ore 11.45

Presentazione Listino

FANDANGO

Ore 11.55

Convention 01 DISTRIBUTION / RAI CINEMA

Ore 12.55

Presentazione listino

SUN FILM GROUP, WANTED CINEMA, OFFICINE UBU

Ore 13.10

PRANZO

HILTON SORRENTO PALACE – Sala Ulisse

Ore 14.15

Seminario ANEC – La normativa per il cinema

HILTON SORRENTO PALACE – Sala Sirene

Ore 15.30

Convention

EAGLE PICTURES

Ore 16.30

Presentazione listino

ADLER ENTERTAINMENT

Ore 16.45

Convention

MEDUSA FILM

Ore 17.45

Anteprima VISION DISTRIBUTION

SETTE ORE PER FARTI INNAMORARE di Giampaolo Morelli con Serena Rossi, Giampaolo Morelli, Diana Del Bufalo, Massimiliano Gallo, Antonia Truppo, Fabio Balsamo (90’)

CINEMA TEATRO TASSO

Ore 19

Anteprima (proiezione aperta alla Città di Sorrento)

LA VOLTA BUONA di Vincenzo Marra con Massimo Ghini, Max Tortora, Ramiro Garcia, Francesco Montanari, Gioia Spaziani, Massimo Wertmuller (Altre Storie, 90’) Alla presenza del regista

PIAZZA TASSO

A partire dalle ore 20.00

LOUNGE SONY 4K

Aperitivo per gli accreditati

CINEMA TEATRO TASSO

Ore 21.30

Anteprima (proiezione aperta alla Città di Sorrento)

UN SOGNO PER PAPÀ di Julien Rappeneau con François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier, Ludivine Sagnier (M2 Pictures, 105’)

IL FAUNO CLUB (Piazza Tasso)

Ore 23.00 Festa 01 DISTRIBUTION / RAI CINEMA