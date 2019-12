Sorrento, Giornate di Cinema: parata di stelle all’Hilton. Tra i tanti: Marco D’Amore, Christian De Sica e Massimo Boldi

Da Fabio De Luigi a Paola Cortellesi, Christian De Sica, Massimo Boldi, Marco D’Amore

Le Giornate Professionali di Cinema, in corso di svolgimento a Sorrento, arrivano al momento clou della 42 edizione. Questa sera di Mercoledì 4 dicembre, ore 20.30, la Sala Sirene dell’Hilton si apre al pubblico per la cerimonia di consegna dei Biglietti d’oro condotta da Gioia Marzocchi. Sul palco, Ilaria Spada e Giulio Pranno ritireranno i Premi ANEC “Claudio Zanchi” mentre le CHIAVI D’ORO saranno consegnate ad Alessandro Genovesi, Giovanni Bognetti, Fabio De Luigi, Diana Del Bufalo e Bianca Usai per “10 giorni senza mamma”; Michele Soavi, Nicola Guaglianone e Paola Cortellesi ritireranno il premio per “La befana vien di notte” e Christian De Sica, Fausto Brizzi, Massimo Boldi, Francesco Bruni e Alessandro Bardani per “Amici come prima”.

Il Premio ANEC “Pietro Coccia” al regista esordiente va a Marco D’Amore per “L’Immortale”, film che sarà proiettato in anteprima assoluta proprio alle Giornate Professionali nella proiezione aperta alla città in programma alle 21.30, dopo i “Biglietti d’Oro” sempre nella Sala Sirene dell’Hilton.

Di grande interesse il seminario, in programma alle 14.30 in Sala Tritone all’Hilton, incentrato sull’iniziativa Moviement. Un’occasione per tracciare non solo il bilancio delle attività promozionali svolte nel 2019 (ne parleranno i Presidenti Luigi Lonigro dell’Anica –Distributori, Francesca Cima dell’Anica –Produttori, Mario Lorini dell’ANEC, Piera Detassis dell’Ente David di Donatello e quello onorario ANEC Carlo Bernaschi) ma anche per analizzare i risultati della ricerca realizzata sul tema da GFK, annunciare i primi titoli dei film dell’estate 2020 e presentare le anticipazioni per Moviement 2020 alla presenza di Mario Turetta, DG Cinema e Audiovisivo del MiBACT che ha già confermato il sostegno ministeriale alle attività promozionali dell’industria cinema.

Mercoledì 4 dicembre, infine, è previsto alle ore 10 in Sala Tritone, sempre all’Hilton, un incontro stampa della Calabria Film Commission, alla presenza del Presidente Giuseppe Citrigno.

Alle Giornate Professionali di Cinema, organizzate dall’ANEC, in collaborazione con ANICA e con il supporto del Ministero Beni, Attività Culturali e Turismo e del Comune di Sorrento vengono presentati, ad una platea di operatori del settore, i film che usciranno nei prossimi mesi attraverso convention, trailer, anteprime e incontri con gli artisti.