Sorrento. Il freddo non ferma gli amanti del bagno nella fontana di Piazza Lauro

Sorrento. Nonostante il freddo ed il forte vento un impavido signore in canottiera e gambe dei pantaloni tirati su si è immerso nella fontana di Piazza Lauro o – come tutti la definiscono – la vasca sorrentina per cercare di pescare qualcosa presente sul fondo. Probabilmente l’intenzione dell’uomo era quella di raccogliere qualche monetina che i turisti hanno preso l’abitudine di lanciare nell’acqua, sulla falsariga della famosa fontana di Trevi. Certo che, solo a guardarlo, vengono i brividi di freddo. Ma quello che lascia perplessi è che, in una Sorrento affollata per il periodo natalizio, nessun vigile sia intervenuto per far uscire l’uomo dall’acqua. Insomma, la tradizione estiva del bagno nella fontana di Piazza Lauro continua anche in inverno… Per vedere il video (postato da Marinella Guarracino) clicca sul seguente link: https://www.facebook.com/marinella.guarracino.1/videos/10219182152978977/