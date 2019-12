Sorrento. Fantastica esibizione della Modern Orchestra del Liceo Grandi

Ieri sera, nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco nel centro storico di Sorrento, alla presenza del vicesindaco Maria Teresa De Angelis e del dirigente Daniela Denaro, si sono esibiti i talentuosi ragazzi della Sorrento Modern Orchestra del Liceo Artistico Musicale Ipia F. Grandi di Sorrento.

I 70 elementi dell’orchestra, uniti a coro e solisti, sono stati diretti dal Maestro di flauto traverso, concertista e arrangiatore Domenico Guastafierro che con passione ed energia ha saputo coinvolgere ed emozionare i ragazzi e il pubblico in un’atmosfera straordinaria. L’orchestra, aperta anche a ragazzi di altri scuole di primo e secondo grado del territorio, è fonte di orgoglio e segno di rinascita culturale per tutta la provincia. Gli stessi docenti di strumento musicale del Liceo hanno voluto suonare con i propri alunni, per sottolineare il valore educativo del fare musica insieme. Ecco i nomi degli insegnanti: Dora Zsuzsanna Szabò, Isa Ercolano, Rosario Vitiello, Piermario Spina, Nello Rizzo, Fulvio di Nocera.

Degna cornice al concerto è stata la mostra d’arte allestita nel chiostro sempre opera degli alunni dello storico Liceo sorrentino. Prossimo appuntamento il 17 dicembre con uno straordinario concerto con la partecipazione di tutte le orchestre dei licei musicali della Campania.