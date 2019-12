Sorrento, elezioni: spunta il nome dell’avvocato Corrado Fattorusso

Continuano a spuntare nomi in vista delle prossime elezioni nel Comune di Sorrento. Dopo l’uscita dell’ormai ex assessore Massimo Coppola, la maggioranza si è riunita diverse volte per cercare di definire un vero e proprio assetto politico. Lo scorso 18 dicembre l’ex assessore ha formalizzato all’Hotel Flora la sua candidatura a sindaco potendo contare, per il momento, sul sostegno di tre liste.

I nomi, inoltre, che sono spuntati fino ad ora sono quelli di Gaetano Milano, Stefano Marzuillo e Mario Gargiulo; oltre ovviamente a quello di Marco Fiorentino, il quale ha fin da subito palesato la sua intenzione di candidarsi alla poltrona di primo cittadino. Intanto, lo stesso Mario Gargiulo sta rafforzando le proprie alleanze, senza però palesare i propri progetti e le proprie intenzioni a 360°.

Ma non è tutto. E’ spuntato anche il nome di Corrado Fattorusso, avvocato, ex candidato consigliere comunale di Marco Fiorentino, nonché assessore con lo stesso Fiorentino. Per ora si tratta soltanto di roumors, i quali potrebbero essere confermati nelle prossime settimane.