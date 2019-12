Sorrento, demolizioni e abusi edilizi: esposto in Procura da parte di due associazioni

Due associazioni hanno deciso di inviare un esposto alla Procura di Torre Annunziata per chiedere chiarezza in relazione alle procedure legate alle demolizioni e agli abusi edilizi a Sorrento. A rivelarlo sono i colleghi di Metropolis. Si tratta del Movimento Civico “Conta anche tu” e “I cittadini contro le mafie e la corruzione”. In particolare, al centro dell’indagine dovrebbero finire i tempi e le modalità di emissione dei provvedimenti sanzionatori da parte del Comune di Sorrento.

Il tutto, a poche settimane dalla sollevazione della polemica, sempre grazie al Movimento “Conta anche tu”, legata alle morosità Cosap (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche)da parte di molti operatori commerciali.

Sarebbero, infatti, cinquanta i soggetti non ancora in regola coi pagamenti e la somma degli importi dovuti ammonterebbe a 387 mila 159.56 euro. A cui vanno sommati 90 mila euro per l’anno in corso, quindi un totale di 477 mila 159,56 euro.

Ora si cerca di fare chiarezza circa le demolizioni ordinate dal Comune di Sorrento; si cercherà di capire se le modalità di notifica siano state regolari, oppure no. Addirittura, si legge nell’esposto, si ipotizza la mancata emissione di ordinanze di ripristino allo stato dei luoghi e demolizioni delle opere di edilizia realizzate abusivamente, anche se regolarmente accertate dall’ufficio abusivismo edilizio.