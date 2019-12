Sorrento. Corso di formazione per il monitoraggio del gas radon

“Gas radon dal monitoraggio al risanamento degli edifici” è il titolo del corso di formazione in programma per lunedì 9 dicembre, alle ore 15.30, nella sala consiliare del comune di Sorrento.

All’incontro prederanno parte il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Eduardo Cosenza, il vice presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli, Stefania Porcelli, il presidente Foan, Eduardo Melisse, il commissario straordinario Arpac Campania, Luigi Stefano Sorvino, il presidente dei Geometri di Napoli, Maurizio Carlino, il dirigente del IV Dipartimento del Comune di Sorrento, Alfsono Donadio, il coordinatore della Commissione Sicurezza, Antonio D’Avanzo, il fisico Vincenzo Sannino e il funzionario Arpac di Salerno, Guido Guerrasio.

Nel 2013, a livello europeo, è stata emanata la direttiva 59 Euratom che contempla, tra l’altro, la valutazione dell’esposizione al gas radon in tutti gli ambienti chiusi seminterrati, interrati e al pianterreno, aperti al pubblico. La direttiva è diventata attuativa in Campania con la legge regionale n.13/2019. Il corso intende fornire nozioni fondamentali per conoscere il tema della radioattività ambientale, i sistemi di misura per valutare la presenza del gas radon, gli aspetti fisico-chimici e le dinamiche ambientali che ne favoriscono l’accumulo indoor e l’impatto sulla salute umana.