Sorrento, convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria

A fronte dell’aumento del numero delle proposte deliberative oggetto delle sedute, si comunica che il Consiglio comunale è convocato, in anticipo, in sessione straordinaria per il giorno 9 dicembre 2019 alle ore 10,00 in prima convocazione e per il giorno 10 dicembre 2019 alle ore 16,30 in seconda convocazione, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali di Consiglio Comunale dal n. 76 al n. 89 del 2019;

Interrogazioni;

Incendi boschivi in Amazzonia: Mozione;

Ratifica delibera di Giunta Municipale n. 239 del 28/10/2019 ad oggetto Variazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019;

Ratifica delibera di Giunta Municipale n. 264 del 19/11/2019 ad oggetto Variazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019;

Ratifica delibera di Giunta Municipale n. 272 del 22/11/2019 ad oggetto Variazione Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2019;

Individuazione quale zona di recupero ed immobile da assoggettare a piano di recupero ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, commi 1,2,3 della L. n. 457/1978 e dell’art. 28 della L. n. 219/1981 – Fabbricato Caporiva;

Approvazione della deliberazione di proposta della Giunta Municipale n. 215 del 26 settembre 2019, inerente gemellaggio tra Città di Gangneung, Repubblica di Corea e la Città di Sorrento, Repubblica Italiana. Provvedimenti;

Riconoscimento di debito fuori bilancio relativo al pagamento delle spese di giudizio a favore della Società Luda di Marciano Luca & C. Sas – Giudizio Luda C/Comune di Sorrento;

Riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla liquidazione delle competenze spettanti al Commissario ad acta geologo dott. Vincenzo Siviero (dipendente della Regione Campania) per il giudizio Giovanni Casola C/Comune di Sorrento e Marciano Anna.

sono aggiunti i seguenti argomenti:

Inclusione dell’intervento di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione nell’annualità 2019 del piano triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e nell’annualità 2019;

Compensi per aggi patrimoniali Andreani Tributi srl – Riconoscimento debito fuori bilancio;

Compensi per aggi tributari Andreani Tributi srl – Riconoscimento debito fuori bilancio;

Riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo a pagamento in merito alle contravvenzioni al Codice della strada sentenza n. 1340/2019 – Russo Vienna Anna;

Riconoscimento debito fuori bilancio – Sentenza giudice di pace n. 504/2019 – Liquidazione danno e spese di giudizio – Fascicolo n. 13/2015;

Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza giudice di pace n. 2207/2019 – Liquidazione danno e spese di giudizio – Fascicolo n. 10/2016.